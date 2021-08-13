За сутки в Омской области прибавилось 390 зараженных ковидом

В Омске продолжает оставаться высоким ежедневный прирост заразившихся ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омски медики продолжают вести коронавирусную статистику. За минувшие сутки, по данным минздрава, в области выявили 390 новых случаев заражения. 295 человек остались на лечении дома, а в больницы забрали 95 человек. За все время пандемии в Омской области заболели ковидом уже 66 275 человек.

Выздоровели за все время 48 167 омичей, а за последние сутки по выздоровлению выписали 298 пациентов, уточнили в минздраве.

К сожалению, продолжает оставаться довольно высоким уровень ежедневной смертности. За сутки умерла 11 человек, а с начала пандемии уже 1 823.

В прививочной компании поучаствовали 517 626 жителей региона, полностью вакцинированы 398 170 человек, второго компонента «Спутник-V» дожидаются 119 456 человек.