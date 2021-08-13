Омич спешил припарковаться и сбил подростка на велосипеде

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Центральном округе. Вечером, около 19:10 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии на улице 2-я Дачная. 44-летний водитель на автомобиле «Ниссан Террано» поворачивал направо, на парковку у торгового центра «Дачный», но не пропустил 16-летнего велосипедиста. После аварии подросток оказался в больнице.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас по факту аварии проводится проверка в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.