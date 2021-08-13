В Омске пропавший с дачи подросток неделю ночевал на улице

Полицейские нашли подростка в кафе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вчера волонтеры сообщали о начале поисков 15-летнего Дмитрия. Он еще в середине прошлой недели ушел с дачи и исчез. На связь подросток не выходил, никак не давал о себе знать. Сегодня его нашли. Подростка живого и здорового задержали в интернет-кафе на улице Серова.

Как уточнили в полиции, предварительно никаких противоправных действий против подростка не совершалось. Он неделю провел вне дома, ночевал на улице, несмотря на дождь и похолодание. Это уже не первый случай, когда Дмитрий сбегает из дома. Сейчас его вернули родителям.