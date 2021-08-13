Омич месяц назад освободился из колонии и напал на женщину в подъезде

Грабителя полицейским удалось задержать по горячим следам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 43-летняя омичка. Она рассказала, что стала жертвой грабителя. Вечером женщина подшофе возвращалась домой из магазина и на улице Богдана Хмельницкого поняла, что ее преследует неизвестный мужчина. Чтобы спастись, она забежала в ближайший подъезд, но преследователь не отстал. В подъезде он нагнал омичку, толкнул и забрал сумку. Женщине удалось запомнить лицо грабителя.

Как рассказали в пресс-службе полиции, по приметам напавшего задержали уже через час. Им оказался 40-летний омич, проживавший в том доме, где произошло нападение. Он месяц назад освободился из колонии, где отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений. Полицейские предполагают, что он может отказаться причастен к другим подобным преступлениям, потому что после освобождения на работу не устроился и злоупотреблял спиртным. Сейчас это проверяют. За грабеж омичу может грозить срок до 5 лет.