Минприроды: омичи могут чувствовать вонь, но выбросов в это время нет

Омичи продолжают жаловаться на неприятные запахи по ночам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи продолжают обращать внимание на неприятные запахи в воздухе. Чаще всего это происходит по ночам или ранним утром. На такую проблему пожаловался один из омичей. Он написал, что каждое утро чувствует неприятные химические запахи в районе улицы Губкина.

В комментариях ему ответили специалисты минприроды и заметили, что в день, когда появилась жалоба, превышения содержания вредных веществ не обнаружено. А также рассказали, что вонь совсем не обязательно говорит о превышении ПДК, показатели могут быть в норме.

- Порог восприятия запаха химических веществ, таких как как сероводород, этилбензол и другие, которые попадают в атмосферу, ниже предельно допустимой концентрации вредных для здоровья людей компонентов. Поэтому, несмотря на ощутимый крайне неприятный запах, сам состав выбросов может находиться в пределах установленных предельно допустимых выбросов, - ответили омичу представители ведомства.