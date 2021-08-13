В Октябрьском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает: с 10.00 до 20.00 13.08.2021 будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Южного луча ТЭЦ-5.

ГВС потребителей прекращается, плановый останов Южного и Октябрьского лучей ТЭЦ-5 с 00-00 4 августа до 24-00 17 августа 2021 года.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Космический проспект, Василия Товстухо, 20 лет РККА, 10 лет Октября, Окружная дорога.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.