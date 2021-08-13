Омский таксист принял заказ и лишился 46 тысяч рублей

Куда исчезли деньги, сейчас выясняют полицейские. Фото: Архив "КП"

Аферисты начали разнообразить свои схемы отъема денег у людей через банковские переводы. На этот раз мошенники обманули таксиста.

Водителю поступил заказ: отвезти пассажирку от дома на улице Омской в аэропорт. При этом звонивший мужчина сообщил, что услугу оплатит он – переводом. Кроме 325 рублей за поездку, он пообещал еще 1200 рублей на чай. Для этого попросил у таксиста все данные карты, а потом еще и цифры из смс.

Такая неожиданная щедрость не смутила водителя, и он назвал все, что просили. После этого ему пришло новое оповещение.

В нем его поздравляли с успешным оформлением кредита на 46 тысяч рублей. Вскоре эти деньги кто-то снял.

И только тут потерпевший догадался, с кем имеет дело, заблокировал карту и обратился в полицию.

– Уже установлено, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Калужской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», – сообщает пресс-служба областного УМВД.