Нашли тело утонувшего омича, пытавшегося переплыть Иртыш на спор

В начале недели появилась информация об утонувшем в Большеречье 26-летнем местном жителе. Он решил доказать друзьям, что сможет переплыть реку, но не рассчитал силы. Он быстро ушёл на дно, приятели не успели его спасти. Тело искали, но это ничего не дало.

И вот накануне, 12 августа, тело отважного сельчанин выловили чуть ниже по течению в Большереченском районе. Об этом сообщает местная газета. Сейчас полиция проводит проверку по факту гибели молодого человека. На выходных утонули ещё двое, но их тела пока не нашли.