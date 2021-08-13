Губернатор дал понять, что Фадина уйдет в Госдуму после выборов и у Омска будет новый мэр

Губернатор дал понять, что после выборов Оксана Фадина уйдет в Госдуму. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Александр Бурков почти час общался в прямом эфире с подписчиками Instagram. За это время ему задали много важных вопросов. Один из них касался будущего Оксаны Фадиной. Сейчас глава города баллотируется в Госдуму. При этом ее полномочия мэра истекут лишь через два года.

Губернатор заявил, что Омской области на федеральном уровне нужен депутат-практик, "который отлично знает землю". Работу Оксаны Фадиной он оценил положительно, сказав, что она справляется. Но намекнул все же, что чиновница после выборов, скорее всего, в случае победы перейдет на работу в Госдуму.

- Она справляется, и мы видим результат: по дорогам, по транспорту проделан большой пласт работы. Но мы должны понимать, что области нужен депутат-практик, который знает землю. Нам нужен лоббист, который знает проблему каждого региона, - сказал в прямом эфире омичам губернатор.

На встречные вопросы жителей, кто же займет кресло мэра в случае ухода Оксаны Фадиной, Александр Бурков добавил, что "пока думать об этом рано и когда придёт время, все варианты обсудят вместе с омичами.

Добавим, что выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.