В Омске с дачи пропал 15-летний подросток в красных кроссовках

Подросток не выходил на связь и не давал о себе знать.

О помощи в поисках 15-летнего Дмитрия Сиволапова попросили омичей. Подросток ушел с дачи в СНТ Мостовик около 13:00 4 августа в среду и пропал. С тех пор от него нет никаких вестей. С родными подросток также не выходил на связь.

В момент ухода Дмитрий был одет в черную толстовку с капюшоном, темно-синюю кепку с надписью Supreme, черные трико Adidas и красные кроссовки.

Если вы видели Дмитрия или знаете, где он может находиться, сообщите в поисковый отряд или полицию.