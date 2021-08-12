Появились фото страшной аварии, случившейся на трассе в Омской области

Страшная авария произошла на дороге в Москаленском районе. Фото: УМВД России по Омской области

Страшная авария случилась на 711-м км трассы Челябинск–Новосибирск. На дороге в Москаленском районе Омской области «газель» столкнулась лоб в лоб с «жигулями». Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металла.

В результате происшествия две пассажирки, ехавшие в легковом авто, погибли на месте. Обоих водителей, а также пассажира «газели» с травмами увезли в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области