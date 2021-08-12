В Омске завершились поиски женщины с маленьким ребенком

Женщину нашли в маршрутке, приехавшей из Омска. Она уже и сама направлялась домой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня мы уже рассказывали о том, что волонтеры поисковых отрядом просили помощи в поисках 29-летней Елены и ее сына. Женщина ушла из дома в Таврическом районе 6 августа и исчезла. Оказалось, что ее поиски начал сожитель. Елены не было дома почти неделю, она не выходила на связь, но после шума в интернете позвонила домой, а позже и вернулась.

- Около 15:00 с Таврическом женщину задержали в маршрутке, которая прибыла из Омска. С ней и ребенком все хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожало, - уточнили в пресс-службе полиции.

Все это время Елена провела у родственницы в городе, а после того, как узнала, что ее потеряли, вернулась в райцентр.