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Общество12 августа 2021 14:21

В Омске завершились поиски женщины с маленьким ребенком

Она приехала домой сама
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Женщину нашли в маршрутке, приехавшей из Омска. Она уже и сама направлялась домой.

Женщину нашли в маршрутке, приехавшей из Омска. Она уже и сама направлялась домой.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня мы уже рассказывали о том, что волонтеры поисковых отрядом просили помощи в поисках 29-летней Елены и ее сына. Женщина ушла из дома в Таврическом районе 6 августа и исчезла. Оказалось, что ее поиски начал сожитель. Елены не было дома почти неделю, она не выходила на связь, но после шума в интернете позвонила домой, а позже и вернулась.

- Около 15:00 с Таврическом женщину задержали в маршрутке, которая прибыла из Омска. С ней и ребенком все хорошо, их жизни и здоровью ничего не угрожало, - уточнили в пресс-службе полиции.

Все это время Елена провела у родственницы в городе, а после того, как узнала, что ее потеряли, вернулась в райцентр.