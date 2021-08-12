Схему движения переед Ленинградским мостом в Омске изменят в октябре

В центре омска хотят сильно изменить схему движения на загруженном перекрестке.

О планах поменять схему движения на развязке перед Ленинградским мостом в мэрии объявили еще в середине лета. Там планирую убрать прямой выезд на мост с улицы Ленина, а организовать движение автомобилей под мостом. Тогда выезд на мост будет возможен только со стороны Дома Кино. На улице Лермонтова планируют сделать островок безопасности. Возможно, там появится и пешеходный переход.

Довольно долго работы не могли начать, и вот мэрия определила подрядчика. Согласно данным сайта госзакупок работами займется фирма ООО «Горьковское пассажирское транспортное предприятие-24». Закончить все должны к середине октября, в обязанности рабочих входит установка новых светофоров, ограждений, знаков и замена поврежденного асфальта.