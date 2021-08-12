Прощальный подарок: уходя из гостей, омич сжег дом хозяйки

Дом горел так сильно, что ничего из имущества спасти не удалось. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чуть не лишилась жизни жительница Тюкалинска. Она едва успела выскочить из горящего, задымленного дома. Спасти имущество не удалось. Когда пожарные справились с огнем, здание полностью выгорело. В качестве причины пожара спасатели предположили поджег и сообщили в полицию.

В ходе проверки следователи выяснили, что пожар произошел поздним вечером около 22:20. Оказалось, что до этого хозяйка позвала в гости своего 38-летнего приятеля. Они отдыхали, распивали спиртное, но потом разгорелся спор. Мужчина обиделся и решил уйти. Вскоре после этого хозяйка почувствовала сильный запах гари и выскочила на улицу через окно.

Подозреваемого задержали и, как сообщили в пресс-службе полиции, отрицать вину он не стал. Мужчина признался, что перед уходом решил отомстить обидчице. Он заметил шубу у порога и поджег ее зажигалкой. Из-за большого количества горючих материалов, огонь быстро захватил прихожую и отрезал хозяйке путь к выходу.

По факту поджога проводится проверка, устанавливается сумма ущерба. После ее завершения решат, что делать с поджигателем.