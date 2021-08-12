В Омской области убрать незаконную свалку чиновников заставили через суд

Под Омском образовалась большая несанкционированная свалка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Долгое время не могли решить, кто же должен убрать незаконную свалку в Азовском районе. Пока шли суды, местные жители соседствовали с залежами строительного и бытового мусора, свалка раскинулась на 1800 квадратных метров, туда свозили обрезки деревьев, стеклянную и пластиковую тару, полиэтиленовые пакеты и другой строительный мусор. О существовании свалки минприроды Омской области узнали в октябре 2020 года, тогда же направили главе администрации Азовского районе письмо с требованием убрать мусор. Администрация же заявила, что на это нет необходимых средств. После этого минприроды обратился в суд, который встал на строну областных чиновников и районные власти свалку убрать.

Как сообщают в пресс-службе Омского областного суда, администрация Азовского района пыталась оспорить это решение, ссылаясь на то, что ликвидация свалки не входит их обязанности. Суд рассмотрел все предоставленные материалы и оставил решение предыдущего суда в силе. Убирать свалку азовским властям все же придется своими силами.