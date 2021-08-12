В Омске разыскивают омичку, пропавшую с трехлетним ребенком

Мать с маленьким ребенком исчезла почти неделю назад. Фото: ПСО "Доброспас"

Помощи у омичей просят в поисках 29-летней Елены Кудрявцевой. О ее пропаже сообщили активисты поискового отряда из Таврического района. Женщина пропала на прошлой неделе 6 августа в пятницу. Женщина вышла из дома в селе Таврическое на улице Юго-Западная вместе с 3-летним сыном и не вернулась. О их месте нахождения ничего не известно до сих пор.

Приметы Елены: рост 165 сантиметров, волосы русого цвета, над губой и на носу у Елены есть шрамы, а на правой половине лица темное родимое пятно.

В момент ухода была одета в светлую легкую ветровку с карманами, темные штаны и черно-желтые кроссовки.

Ее сын, Андрей, был одет в темные штаны, светлую куртку и синие кроссовки.

Если вы видели Елену или знаете, где она может находиться, сообщите в поисковый отряд или полицию. По информации поисковиков, женщина может нуждаться в медицинской помощи.