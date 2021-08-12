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Общество12 августа 2021 9:25

«Пункт назначения» по-омски: деревянные брусья с грузовика пробили лобовое стекло легковушки

Авария произошла почти в центре города
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Очевидцы уверены, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции на дороге.

Очевидцы уверены, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции на дороге.

Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделилась фотографиями с места аварии на пересечении улиц 7-я Северная и Волховстроя. Многим картина напомнила известную сцену из серии фильмов «Пункт назначения», только вместо трассы обычная дорога в центре города, а вместо огромных бревен деревянный брус.

Очевидцы рассказывают, что водитель легкового автомобиля не соблюдал достаточную дистанцию, поэтому и врезался в выступающий груз при торможении. Дерево пробило лобовое стекло на пассажирском месте. Очевидцы не сообщают о пострадавших.

В аварии никто не пострадал.

В аварии никто не пострадал.

Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи сходятся во мнении, что виновником аварии, скорее всего, признают именно беспечного водителя легковушки, потому что все правила перевозки негабаритного груза были соблюдены, водитель даже повесил на край предупредительный знак, но это не помогло.