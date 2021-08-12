Участились попытки ввоза на территорию Омской области меда без сопроводительных документов

При осуществлении контроля прибытия груза специалистами Управления было задержано 2,2 кг меда, прибывшего авиатранспортом из г. Бохтар (Республика Таджикистан) в г. Омск (Российская Федерация) без ветеринарных сопроводительных документов и маркировочных этикеток.

Перевозчиком, гражданином Республики Таджикистан Холиковым О.Ч., на груз не были предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для передвижения через границу, а также отсутствовали иные товарно-сопроводительные документы. Мед был упакован в пластиковые бутылки, маркировочные ярлыки отсутствуют.

Управлением Россельхознадзора по Омской области ввиду невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения и безопасности, партия меда была признана некачественной, опасной и уничтожена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отметим, что за последнее время данный факт является уже пятой попыткой ввоза воздушным транспортом из Республики Таджикистан на территорию Омской области продукции, не отвечающей требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации.

В этот же день в ППУ «Черлакский» был досмотрен автомобиль, в котором из г. Павлодар (Республика Казахстан) в г. Омск (Российская Федерация) перевозился мед в количестве 45 кг/1 место.

Перевозчиком, гражданином Республики Казахстан Навоевым В.А., на груз не был предоставлен ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения через границу, мед перевозился по паспорту пасеки.

Груз был задержан, принято решение о возврате меда по месту погрузки.

Управлением Россельхознадзора по Омской области правонарушители привлечены к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится груз, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза. Они должны быть оформлены в соответствии с законодательством.