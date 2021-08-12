АО «Транснефть – Западная Сибирь» завершило проект по реконструкции оборудования на ЛПДС «Исилькуль»

Работы по реконструкции ФГУ выполнялись с января 2021 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов АО «Транснефть - Западная Сибирь». Модернизация технологического оборудования системы магистральных нефтепродуктопроводов была проведена с целью поддержания высокого уровня промышленной безопасности в процессе эксплуатации ЛПДС.

Монтаж трех новых фильтров - грязеуловителей (двух основных и одного резервного) был выполнен взамен прежних, выработавших свой нормативный срок. В ходе замены также была обустроена новая площадка обслуживания ФГУ, смонтированы шесть новых шиберных задвижек с электроприводом вместо прежних клиновых, обустроена система дренажных технологических трубопроводов.

Установленные ФГУ предназначены для очистки нефтепродукта от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального трубопровода. Пропускная способность одного фильтра-грязеуловителя составляет 500 м³/ч, а тонкость фильтрации определена в 200 мкм.