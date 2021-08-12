Вырубку деревьев под строительство недалеко от дендросада в Омске официально одобрили

Строители срубили 78 деревьев и 12 кустарников. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне омичи заметили, что недалеко от дендросада имени Гензе начали вырубать деревья. Этот участок не относился к общественным территориям, но массовый снос деревьев вызвал вопросы у местных жителей. Оказалось, что участок сдан в аренду ООО «КСМ «Сибирский железобетон» под строительство.

- Заявку фирма подавала еще в прошлом году, а разрешение выдали на комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений 19 августа 2020 года. Разрешение действует год, поэтому в сроки компания уложилась. Они уже провели компенсационные высадки в границах улицы Богдана Хмельницкого и 21-я Амурская, - уточнили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

На участке снесли 78 деревьев и 12 кустарников. Высадили взамен 234 дерева, среди которых сосны, лиственницы и яблони, а также 60 кустарников. О сроках начала строительства пока ничего неизвестно, компания может начать работы в любой момент, пока участок земли находится в аренде.

Также в департаменте отметили, что активные работы по высадке новых деревьев в Омске начнутся ближе к осени. Это связано с погодными условиями, все лето держалась очень жаркая погода и растения трудно приживались бы.