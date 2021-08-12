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Происшествия12 августа 2021 7:51

Омская полиция ищет «Антона», который под видом курьера от директора забрал из кассы фитнес-центра 26 тысяч

Администратор не поняла, что это мошенничество
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Нехитрую схему мошенничества разыграл один из омичей. Обмануть он решил один из фитнес-центров в Амурском поселке. Администратору на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился директором. Сотрудница уверяет: голос человека был очень похож на голос руководителя. Лжедиректор сообщил, что сейчас от него придет человек, которому нужно будет выдать из кассы 26 тысяч.

Через какое-то время в фитнес-центре действительно появился незнакомец. Он сказал, что пришел за деньгами для директора. Администратор не почувствовала подвоха и отдала 26 тысяч. Момент мошенничества попал на камеры наблюдения.

Продолжаем наполнять ленту видеозаписями нераскрытых (пока) преступлений. На этот раз место действия – фитнес-клуб на улице 22 Партсъезда.

- Передав 26 000 рублей «Антону», администратор решила связаться с директором, именно тогда и вскрылась афера. По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество», - уточнили в пресс-службе омской полиции.

Мошенника уже ищут. На вид ему 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет в светло-синие джинсы, спортивную темно-синюю футболку. Особая примета – усы. Передвигался на автомобиле "Лада Приора" серого цвета.

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Пришел за деньгами от «директора» в омский фитнес-клуб
Пришел за деньгами от «директора» в омский фитнес-клуб