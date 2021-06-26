Омские предприниматели будут расширять бизнес за счет франшиз

24 июня в Конгресс-центра гостиницы «Турист» прошла выставка франшиз – известные федеральные и омские бренды предоставили предпринимателям нашего региона возможность познакомиться со своим бизнесом, заключить договора и выйти на качественно более высокий уровень развития своего дела.

Основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт рассказала «Комсомольской правде» в Омске о том, как прошло это бизнес-мероприятие.

- Чем выставка в Омске отличалась от подобных мероприятий в других регионах?

- Когда мы запустили рекламу выставки, поняли, что омские предприниматели не осведомлены о франчайзинге – нам задавали много вопросов о том, что такое франчайзинг и зачем это нужно. Поэтому в программу конференции мы включили выступления наших спикеров Виктор Ляшевского и Андрея Разуваева, которые рассказывали что такое франчазинг, как упаковать свой бизнес во франшизу, как построить качественную управляющую компанию, как выбрать франшизу и другие важные вопросы. Их выступления вызвали огромный интерес – был полный зал, им задавали много вопросов.

Нам, как компании, которая устраивает выставки по всей России, интересно заходить в новые регионы, где франчайзинг еще не распространен для того, чтобы рассказывать о такой форме бизнеса, чтобы люди понимали, что это такое, как с этим работать, как не наткнуться на мошенников, чтобы у них бизнес пошел нормально. Поэтому я называю такие выставки не коммерческими, а больше популяризационными. Благодаря всему этому к нам на выставку пришло около тысячи человек.

- Кто эти омичи, которые заинтересовались идеей франчазинга?

- Судя по статистке нашего сайта и аудитории, которая к нам приходит на мероприятия, это люди в возрасте от 25 до 45, мужчины и женщины пополам и в основном бизнесмены и предприниматели, у которых уже есть бизнес, имеют опыт и хотят развиваться и расти дальше.

Со многими компаниями, которые представили свои бренды на выставке, мы работаем давно с момента нашего открытия - с 2012 года. Поэтому большинство компаний, которые присутствовали выставке в Омске – это наши постоянные клиенты. Но были и новички. Их опыт участия, как правило, складывается таким образом: они приходят к нам на выставку, а потом остаются как постоянные клиенты, потому что буквально с первой выставки они подают как минимум одну франшизу, а часто и больше. В среднем наши компании после каждой выставки продают от двух до пяти франшиз. Чем дороже франшиза, тем дольше период согласования. Видеоотзывы об этом можно найти на сайте нашей компании.

На выставке в Омске были и омские компании. Это тоже обычная для нас практика - когда мы приезжаем в регион местные компании приходят попробовать, посмотреть и поучаствовать. Такой опыт для них, как правило, оказывается успешен. Например, на этой выставке одна из компаний уже нашла партнера, который выразил желание открыть их франшизу в Сочи и когда мы поедем туда с выставкой, они тоже намерены там участвовать.

- Что для вас будет критерием успеха такого мероприятия?

- Главный фактор, когда довольны и посетители, и участники. Посетители довольны тем, что им рассказали, как выбрать франшизу, тем, что здесь есть такой большой спектр участников, из которых можно не только выбрать, но еще и придумать свою идею бизнеса. В конце мероприятия я всегда общаюсь со всеми компаниями, узнаю, насколько качественными были посетители и с каждым разом мы улучшаем нашу рекламу, чтобы пришло как можно меньше людей, не заинтересованных в покупке, а участвовали максимально горячие клиенты, которые готовы работать.

- На конференции, которая проходила в рамках выставки, были представители местных органов власти. Расскажите, как у вас складывается взаимодействие с ними.

- С властями мы всегда работаем с удовольствием, поскольку это всегда программы поддержки предпринимателей, которые разные, интересные и в каждом регионе они свои. Их участие всегда интересно участникам выставки. Можно не только послушать об организации франчайзингового бизнеса, но и пообщаться с представителями власти и бизнес-сообщества.

- Каковы ваши планы, где будут организованы подобные выставки в этом году?

- Изначально мы позиционировали себя как компания, которая организует выставки в регионах и продолжаем придерживаться этой стратегии. Этой осенью у нас запланированы выставки в 6-7 городах, а в будущем году их будет еще больше, потому что подключится Казахстан, Узбекистан и Армения. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять в них участие.

Отзывы омских участников выставки франшиз:

Директор по маркетингу «Росювелирторг» Людмила Патока

- В данный момент компания «Росювелирторг», динамично развивающаяся ювелирная сеть на омском рынке, начала активно заниматься продаже франшизы, у нас уже 5 франчайзи и потому такие выставки не обходят нас стороной. Мы ездили в Москву на выставку «BUYBRAND», а сейчас участвуем на этой выставке в Омск. Так как наш бизнес с высоким входом по инвестициям, мы не ожидаем массового потока к нам, да он нам и не нужен. Наша цель не просто продать франшизу, мы ищем себе полноценных партнеров. От этой выставки впечатления остались положительные, посетители были, мы со многими поговорили. Пока целевых контактов не было, но нам приятно, что нашу компанию узнают, люди интересуются, возможно, с кем-то мы выйдет на следующий уровень переговоров после выставки. Сейчас мы проанализируем результаты по этой выставке и будем принимать решение. Но в целом в подобных мероприятиях принимать участие будем.

Руководитель отдела франчайзинга бренда Alexsandr Bogdanov Елена Покидько:

- Выставка, безусловно, очень полезна не только с точки зрения продвижения франшизы бренда, но и бренда как такового. Потому что несмотря на то что у нас открыто 3 магазина в Омске не все знают о нашем бренде, что он омский, что мы здесь производимся и это достойная дизайнерская одежда. Помимо того, что с этой выставки мы получаем контакты наших партнеров в разных городах, мы получаем наших клиентов. У нас здесь есть прямой запрос на открытие франшизы и есть заинтересованный омич, который хочет посетить производство и поговорить о дальнейшем партнерстве.