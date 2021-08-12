Гидравлические испытания пройдут на проспекте Мира

АО «Омск РТС» сообщает: с 10.00 до 20.00 12.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного ТЭЦ-3, оборудованием ПОУ, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе пр-та Мира.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.