За триумф на Олимпиаде в Токио омичку Виталину Бацарашкину наградят орденом Дружбы

А так Виталину Бацарашкину встречали дома после триумфа в Японии.

11 августа президент Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. В перечне особо отличившихся есть два омича, завоевавших призы на недавней Олимпиаде в Токио.

На счету стрелка Виталины Бацарашкиной сразу два золота и одно серебро. Кроме этого и еще одной серебряной медали с Олимпиады в Рио теперь у нее будет еще и орден Дружбы.

Другому представителю Омской области пловцу Мартину Малютину, занявшему на Играх второе место в эстафете, вручат медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Виталина Бацарашкина из Омска принесла российской сборной первое золото на Олимпиаде в Токио

Спортсменка из Омска Виталина Бацарашкина завоевала для сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Причем сделала это с олимпийским рекордом по набранным баллам: 240,3.

Ей не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Особое значение победа Бацарашкиной обретает, если учесть, что это первое золото российских стрелков за последние 17 лет! (Далее...)

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