Под Омском археологи нашли разграбленный старинный курган

В Горьковском районе Омской области в этом году в раскопках недавно обнаруженного кургана Новопокровка-16 участвовали археологи из ОмГПУ. Сейчас сезон раскопок подходит к концу и исследователи подводят первые итоги. Курган оказался довольно ценным и интересным для многих специалистов, например, для палеопочвоведов и антрапологов.

В большом кургане площадью 2 на 3 метра нашли сильно повреждённые кости, а также бусы и металлические осколки, предположительно от древнего копья. Примерный возраст захоронения определили как 2300 лет, принадлежит он к саргатской культуре, существовавшей до 3-4 веков нашей эрры на берегах Иртыша.

- В могиле на дне был захоронен один человек, его кости были перемешаны грабителями и выкинуты наверх. В кургане, предполагаем, было еще одно захоронение в верхней части. Также по разрезу было установлено, что курган грабили минимум дважды, - отметил директор археологи чешского музея ОмГПУ Дмитрий Грачев.

В этом сезоне раскопки закончить не успели. Участок ещё представляет ценность для учёных, поэтому они планируют вернуться туда в следующем году.