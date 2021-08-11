Губернатор обсудил с омбудсменом Кузнецовой актуальные вопросы защиты прав детей в Омской области Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омск с рабочим визитом прилетела Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она встретилась с губернатором Александром Бурковым. Они обсудили актуальные вопросы защиты прав детей в регионе. По словам Анны Кузнецовой, в регионе созданы хорошие условия для обеспечения безопасности каждого ребенка.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, в ходе рабочего визита омбудсмен посетила несколько социальных учреждений, а также пообщалась с местными жителями. До этого специалисты аппарата Уполномоченного провели проверку соблюдения прав детей в Омской области.

- Во-первых, спасибо вам за приглашение. Мы очень внимательно отнеслись к тому, как работают различные социальные учреждения и к тому, как выстроена работа органов опеки, встретились с жителями, поговорили, проехали несколько учреждений. Увидела, как работает адаптивная школа №12. Тема ранней помощи сегодня является очень актуальной, поскольку способствует снижению инвалидизации детей. К сожалению, очень немного регионов могут похвастаться подобной практикой, - отметила Анна Кузнецова. - Мне бы хотелось, чтобы концепция, которая есть и развивается на базе этой школы, получила распространение на территории других регионов. Конечно, эта работа не могла бы быть выстроена без людей, которые этим занимаются, той инициативной группы, которая любит свою работу и понимает, зачем они это делают и хотят принести пользу детям. Это огромная заслуга. Мне хочется, чтобы тема развивалась дальше. Эта адаптивная школа - учреждение полного цикла: их сопровождают от дошкольного возраста до получения профессиональных навыков. Это – здорово.

День в Омске омбудсмен начала с посещения адаптивной школы №12. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков обсудил с Анной Кузнецовой вопросы содержания детей в социальных центрах. А также поддержку многодетных семей. Как отметил в разговоре с омбудсменом глава региона, почти каждый четвертый ребенок проживает в многодетной семье. Александр Бурков поблагодарил детского омбудсмена Анну Кузнецову за внимание к вопросам защиты детства в Омской области.

- В прошлом году представители вашего аппарата проводили проверку в регионе, мы разбирали замечания, проводили детальный разбор. Была создана рабочая группа при уполномоченном по правам человека. Выводы сделаны, произошли изменения нормативно-правовой базы. Вместе с вами, с вашими коллегами на совещании посмотрим, что уже сделано, обсудим, что еще предстоит сделать. Ваша оценка важна, - подчеркнул глава региона.