Бывшего гендиректора «Омички» Сергея Шелпакова будут судить за растрату

Александр Бастрыкин взял расследование этого уголовного дела на личный контроль. Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка» Сергея Шелпакова.

Напомним, вся эта история началась в январе, когда бывшие работники «Омички» пришли на личный прием к главе СКР Александру Бастрыкину.

Они пожаловались, что уже несколько лет не могут добиться возврата задолженности по зарплатам. Кроме того, рассказали о других махинациях, которые происходили в клубе. В частности Шелпакову сейчас вменяют в вину растрату в размере 300 тысяч рублей.

По версии следствия, 25 сентября 2015 года он распорядился перечислить эти деньги на счет некоего ООО «РСС Менеджмент». Причина, по которой фирма получала эту немаленькую сумму из бюджета области оригинальная, – за услуги по поиску места для тренировок команды в Словакии.

– В целях возмещения причиненного действиями обвиняемого вреда по ходатайству следствия судом на его имущество в сумме 385 тысяч рублей наложен арест, – сообщает пресс-служба Следственного комитета России. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.