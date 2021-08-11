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Общество11 августа 2021 13:51

От ковида в Омской области умерли 1 800 человек

Третья волна пока не утихает
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжает активно распространяться коронавирус.

В Омске продолжает активно распространяться коронавирус.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области общее число умерших от коронавируса перешагнуло очередной порог. За все время пандемии от болезни умерло уже 1 804 омича, за последние сутки выявили 10 смертей.

Высокими остаются и ежедневные цифры по приросту заболеваемости. Медики насчитали за сутки 389 новых заболевших, а в общем их число составило 65 498 человек.

Чуть медленнее омичи выздоравливают, сегодня из больниц по выздоровлению выписали 299 человек. С начала наблюдений в регионе удачно перенесли болезнь 47 571 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже более полумиллиона человек. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 504 728 человек, а полностью привиты 380 713 из них. Дожидаются окончания вакцинации сейчас 124 015 жителей региона.