В Омск прилетела уполномоченная по правам ребенка Кузнецова

Анна Кузнецова уже успела совершить несколько рабочих визитов в Омске. Фото: instagram.com/anna_jurevna/

В последние несколько лет в Омской области было немало случаев жестокого обращения с детьми. Каждый раз омичи поражались действиям безответственных или жестоких родителей, а прекратить все удавалось только после широкой огласки. С рабочим визитом сегодня в Омскую область приехала уполномоченная по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова.

- О многих проблемах региона мы знаем из обращений к нам, многие выявляются в результате проверок специалистов аппарата уполномоченного. Поэтому будем сегодня искать нужные решения, а также, посмотрим и те интересные региональные проекты, которые нужно поддерживать. Сегодня многое хочется успеть, - написала Кузнецова в своем Instagram.

Под постом собралось немало просьб о помощи от омичей в разных вопросах. Но есть и те, кто просто желает удачи в делах.