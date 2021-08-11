Росприроднадзор не выявил превышений нормативов выбросов на объектах омского водоканала

В июле 2021 года на предприятии состоялась внеплановая проверка в рамках федерального экологического надзора. Отбор проб промышленных выбросов проводился на объектах «Росводоканал Омск», расположенных в Советском административном округе. Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ по результатам проверки не обнаружено.

Замеры специалисты Росприроднадзора провели на очистных сооружениях канализации, расположенных на территории Северо-западного промышленного узла, где работает множество других предприятий, имеющих источники выбросов в атмосферу. Кроме того, были взяты пробы воздуха на канализационных насосных станциях (КНС) в городке Нефтяников.

Важно отметить, что омский водоканал в рамках программы производственно-лабораторного контроля осуществляет регулярный отбор проб воздуха в границах санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации и на КНС. Предприятие имеет современную лабораторию, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, аналогов которого в Омске нет. Достоверные результаты исследований проб воздуха обеспечиваются используемыми в работе газоанализаторами и арбитражными методами анализа.

Омский водоканал – предприятие жизнеобеспечения областного центра, эксплуатирующее коммунальную инфраструктуру (трубопроводы, насосные станции и сооружения) для подачи питьевой воды и отведения сточных вод. Водоканал не является промышленным предприятием, относящимся к химическим или другим производствам.

От населения, организаций и предприятий города ежесуточно поступает более 350 тысяч кубометров сточных вод на очистку, которая проводится в соответствии с действующим законодательством.