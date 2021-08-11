«Понятно, зачем столько заборов»: омичи перелезают через огромные лужи по ограде

Омичка смогла перейти лужу только по забору. Фото: скриншот с видео

Сильный ливень прошел в Омске в воскресенье и с тех пор местами все еще продолжаются осадки. Погода стоит довольно влажная, но больше обильных дождей не было. Сразу после ливня омичи жаловались на затопленные улицы, которые больше напоминали реки, на дожди прямо в помещениях. Но через несколько дней на некоторых улицах вода ушла, где-то ее откачали, а где-то все осталось, как было.

Парочка прохожих столкнулась непреодолимой на первый взгляд лужей где-то в домах на улице 70 лет Октября. Обойти ее никак не получилось. Тогда девушка решилась на отчаянный шаг, перелезла через лужу по забору. Это попало на камеры очевидцев.

- Теперь понятно, для чего в Омске так много заборов, - прокомментировал видео автор. Спутник девушки на видео только решается перелезть. Разлучила ли их лужа, так и осталось загадкой.