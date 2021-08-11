Посреди города поймали пьяного омича на мотоблоке без прав

Транспорт эвакуировали на штрафстоянку.

Необычный транспорт остановили омские полицейские на улице 3-я Любинская в микрорайоне Солнечный на Левобережье. Омич ехал по улице на блестящем красном мотоблоке и вел себя не адекватно. Когда патрульные остановили его для проверки докуметов, выяснилось что мужчина был пьян, от него пахло алкоголем, но от медицинского освидетельствования он отказался. Мотоблок забрали на штрафстоянку. После проверки оказалось, что у 28-летнего омича еще в 2019 году забрали права. За управление транспортным средством без прав, суд назначил омичу наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Другой омич в тот же день поплатился свободой за вождение без прав. Его остановили на улице Леонова на мокике (небольшой мопед). У 39-летнего омича не оказалось прав на управление таким транспортным средством, за что суд приговорил его к 10 суткам административного ареста