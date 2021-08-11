«Поджег и сбежал»: омичи разыскивают свидетелей поджога автомобиля на Левобережье

Неизвестный облил машину на парковке бензином и сбежал. Фото: ВКонтакте

Накануне ночью на парковке у торгового центра «Маяк» на Левом берегу вспыхнула машина. ВАЗ, припаркованный недалеко от киосков с быстрым питанием, загорелся около 5:00. Машину потушили, к счастью, огонь не перешел на павильоны.

Когда хозяева стали разбираться в произошедшем, узнали, что машину подожгли специально. На камерах видеонаблюдения, записями с которых поделились в соцсетях, на фоне полыхающей машины отчетливо виден силуэт человека.

У автомобиля серьезно пострадала только передняя часть. Полностью захватить салон огонь не успел. Фото: ВКонтакте

- Он подошел к машине и вылил легковоспламеняющеюся жидкость на лобовое стекло со стороны водителя (слева) также на капот, бросил спичку и трусливо на дрожащих ногах скрылся, также попадая под все возможные камеры видеонаблюдения, - написали владельцы машины в соцсетях.

Они отметили, что уже подали заявление в полицию, но хотят поскорее найти виновника, поэтому и просят помощи у омичей. За информацию обещают щедрое вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.