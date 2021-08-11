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Общество11 августа 2021 10:11

На видео попал момент, как омский водитель сбивает ребенка на переходе

От удара девочку сначала подкинуло в воздух, а потом отбросило на несколько метров в сторону
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Обеих девочек с травмами увезли в больницу.

Обеих девочек с травмами увезли в больницу.

Фото: Сергей ГАПОН

Сразу двоих детей с разницей в 10 минут сбили на пешеходных переходах в Омске накануне, 10 августа.

В 18.40 48-летний водитель на «Ладе Гранте» ехал по улице 26-й Рабочей, сбил "зебре" и сбил 9-летнюю девочку.

Второе происшествие случилось в 18.50 в Центральном округе. 34 летний мужчина, управлявший автомобилем «Митсубиси Аутлендер», не успел остановиться перед выскочившей на красный свет 13-летней девочкой.

Второе ДТП попало на запись видеорегистратора. От удара о капот ребенка подбросило в воздух, а потом откинуло на несколько метров в сторону.

По информации областного УМВД, обеих девочек с травмами увезли в больницу.