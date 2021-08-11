Эколог Исмаилов высоко оценил роль губернатора в решении вопросов омской экологии

Эколог Исмаилов высоко оценил роль омского губернатора в решении вопросов омской экологии. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По итогам работы экспертного совета по экологии под руководством губернатора Александра Буркова удалось внести для обсуждения на федеральном уровне вопрос о сокращении сроков установки приборов учета выбросов на предприятиях первого класса опасности. О необходимости сделать это глава омского региона говорил давно. По его словам, общественные организации также здорово помогает в мониторинге за экологической обстановкой в городе. Это позволяет вовремя отследить случаи выбросов и появления несанкционированных свалок. Сейчас последних на территории региона около 900. Большинство из них имеют еще советское прошлое. Ликвидируют их за счет собственных средств региона.

- Это большой пласт работы. Экспертный совет по экологии оказал нам поддержку в работе с Минприроды, с проектным офисом федерального проекта «Чистая страна». Надеюсь, с учетом поручения президента мы сможем сроки по рекультивации сократить. Для этого, конечно, необходимо выделение средств на федеральном уровне. Еще раз скажу, что мы в этом направлении двигаемся. Наша задача – сделать это в кратчайшие сроки.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов высоко оценил эффективность работы омских властей в этом направлении. Он уверен: благодаря этому омские предприятия вынужденно выделяют средства на модернизацию своих заводов. Все это влияет на снижение выбросов и улучшает экологическую обстановку.

В Омске не первый год работает передвижная эколаборатория. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Мы очень хорошо ведем тему выявления экодиссидентов, борьбы с так называемыми серыми зонами. Особый фокус – на проект «Чистый воздух». Повышаем с помощью экспертов качество его исполнения. Принуждаем предприятия активнее включаться в работу, тратить средства на модернизацию. Многим из них это не нравится, конечно. Мы создали эффективный механизм общественного контроля – мониторинговую группу. Результаты есть. Один из них – выступление нашего активиста в ходе прямой линии Владимира Путина в этом году, - говорит Исмаилов.

Как считает эксперт, влияет на решение вопросов и личное участие губернатора. Александр Бурков не боится открыто говорить об экологических проблемах.

- Ответственность губернатора заключается в открытой позиции по диагностированию проблематики и выработке решений совместно с экспертным сообществом. Плюс к этому Александр Бурков эффективно использует все возможности для личных коммуникаций с федеральными руководителями. Это позволяет организовать «короткую дистанцию» по решению региональных задач, - добавил Рашид Исмаилов.