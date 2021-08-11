АО «Омск РТС» инвестирует в развитие системы теплоснабжения города

Техническое перевооружение теплотрассы компания проводит в рамках инвестиционной программы. В районе улицы Б. Хмельницкого будет проложен современный подземный трубопровод протяжённостью 800 метров. Новый трубопровод диаметром 720 мм будет покрыт пенополиуретановой изоляцией с проводником-индикатором для системы оперативно-дистанционного контроля влажности изоляции и гидрозащитным покровным слоем из полиэтилена. Так называемая «труба-оболочка» защитит изоляционный слой и трубопроводы от внешнего воздействия. Это позволит продлить срок службы и надолго сохранить безаварийную эксплуатацию, а также максимальные технологические характеристики. Современная пенополиуретановая тепловая изоляция дольше сохраняет свойства, чем её предшественница – минеральная вата. Также она позволяет сократить потери тепловой энергии.

- Компания «Омск РТС» ежегодно реализует проекты в рамках инвестиционной программы. Это крупные, часто долгосрочные, работы, позволяющие повысить качество и надёжность теплоснабжения города. Техническое перевооружение участка теплотрассы Восточного луча от ТЭЦ-5 планируется завершить в сентябре 2023 года, - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.