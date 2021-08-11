«Вместо сна, бегаю с ведрами и тряпками»: В Омске подрядчики бросили открытую крышу под ливнем

Так сейчас выглядят квартиры и подъезд жителей злополучного дома. Фото: «Омск Live»

Крышу в доме № 24 на улице Моторостроителей должны были привести в порядок к концу июля. Однако процесс затянулся, строители сняли старое покрытие и бросили кровлю открытой, лишь кое-где прикрыв пленкой. Так все простояло месяц, работы сдвинули на август.

После недавнего ливня предсказуемо затопило часть квартир. Жильца теперь собирают документы и готовят иски в суд.

– На ночь снова обещают дождь. Получается я вместо того чтобы ночью спать буду снова бегать с ведрами и тряпками, – жалуется в паблике «Омск Live» местная жительница. – Мало ли, проводка коротнет – капает по люстре. Все натяжные потолки провисают, сливали с них воду уже три раза. На замечания бригада не реагирует. Акты составляем после каждого ливня. Но как жить в таких условиях? Влага, вонь, а у меня трое детей маленьких. Находиться в такой квартире уже просто невозможно.