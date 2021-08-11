За месяц в Омске чаще всего фиксировались выбросы формальдегида

Чаще всего формальдегидом в прошлом месяце дышали жители Центрального и Октябрьского районов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обь-Иртышское УГМС опубликовало результаты наблюдений за состоянием воздуха в Омске за июль. В целом уровень загрязнения оценили как высокий. В общей сложности стационарные приборы замера выявили 12 случаев выбросов в четырех районах города.

Как ни удивительно, но в Кировском округе, жители которого постоянно жалуются на едкую химическую вонь за окнами, не выявили ни одного случая загрязнения воздуха. А в Советском округе, который лидирует по количеству обращений, обнаружили только один выброс фенола.

Чаще всего, по данным Обь-Иртышского УГМС, омичи дышали формальдегидом. В Центральном и Октябрьском округах зафиксировано сразу 10 случаев превышения предельно допустимой концентрации этого ядовитого вещества.

У областного минприроды, кстати, другие данные. Ведомство публиковало данные заборов передвижной эколаборатории. Она выявила многочисленные выбросы фенола и сероводорода в районе северной промзоны в Нефтяниках.