Омичи пожаловались, что в детском саду уже год не могут отремонтировать дорогу

Проваливаться асфальт на территории садика начал еще в прошлом году, но дорогу так и не починили. Фото: ВКонтакте

Первые жалобы на проблемы с дорогой у родителей воспитанников детского сада №112 появились еще в прошлом году. Тогда рядом с колодцем асфальт стал проседать, а позже и вовсе образовалась дыра. По этой дороге омичи водили детей в сад, поэтому и забили тревогу. Проход закрыли, а детей приходилось водить в обход по грунтовке. Но дорогу так не починили.

Асфальт начинает проседать и вокруг колодца неподалеку. Фото: ВКонтакте

- В прошлом месяце закрыли садик, сказали, будут делать территорию, так как частично обвалилась дорога. Год родители с маленькими детьми ходили в сад через хоз.двор, где грунтовая дорога. Естественно эту тропинку ни кто не чистит, поэтому в непогоду по ней трудно идти. На дворе 10 августа, все как было, так и стоит. Телевидение было, деньги на ремонт выделили и тишина, - опубликовали взволнованные родители пост в соцсетях. Его они дополнили фотографиями, на которых видно, что глубокий провал на границе дороги тротуара действительно есть. Он закрыт досками, но следов ремонтных работ не заметно.

Как рассказывают родители, ремонт пообещали начать еще 16 июля, но пока ничего так и не сделали.