Соцсети: ребенок поехал из Муромцево в Омск на велосипеде из-за ссоры с тетей

Мальчик ехал по трассе на велосипеде в легкой одежде и шлепанцах. Фото: ВКонтакте

В соц сетях омичи опубликовали пост, в котором рассказали о необычной встрече на трассе из Муромцево в Омск. Накануне они ехали в город и столкнулись с 11-летним ребенком. Он одиноко ехал на велосипеде без вещей и припасов. Артём, так он представился, сбежал из деревни от тётки и поехал в город к родителям.

- По его словам он поругался с тетей, у которой был в деревне и она его избила, из-за этого он поехал в город к родителям. Точный адрес не говорил, в машину ни к кому не садился и был несговорчив, - написали анонимные авторы поста. Вот только ни примерно го места, ни времени встречи не указали.

В комментариях мнения омичей разделились: одни считают, что у парня есть характер, другие, что такие поступки очень безответственны.