Губернатор Бурков и двукратная Олимпийская чемпионка Бацарашкина открыли стелу в честь лучших омских спортсменов

Глава региона поздравил спортсменов, ветеранов отрасли и всех работников сферы физической культуры с профессиональным праздником. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В День физкультурника губернатор Омской области чествовал ведущих спортсменов региона. Главным событием стало открытие стелы в честь 75-летия Регионального центра спортивной подготовки, которая будет расположена возле велотрека и центра единоборств. Открывал стелу Александр Бурков вместе с двукратной Олимпийской чемпионкой в стрельбе Виталиной Бацарашкиной.

Региональный центр спортивной подготовки подготовил за все время своей работы тысячи чемпионов. На стеле увековечены имена заслуженных тренеров и воспитанников центра. Глава региона отметил, что для них спорт не работа, а образ жизни.

- Благодаря их стараниям, наша область вошла в число спортивных регионов Российской Федерации. Подтверждением тому, что наш Центр по-прежнему дает возможность атлетам покорять спортивные высоты, говорят блестящие результаты на Олимпийских играх в Токио – две золотые и две серебряные медали, а также то, что шесть омичей скоро выступят на Паралимпиаде. Это, действительно, большие достижения, - сказал Александр Бурков.

Имя Виталины Бацарашкиной к ее 24 годам тоже теперь увековечено на этой стеле. Она поблагодарила руководство региона и отраслевого Министерства за продвижение спорта и физической культуры в Омской области.

На стеле увековечены имена заслуженных тренеров и воспитанников Центра спортивной подготовки. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Мне очень приятно, что мое имя на этой стеле. Надеюсь, в будущем туда буду добавляться новые имена спортсменов, которые, возможно, будут представлять новые виды спорта, - поделилась Виталина Бацарашкина.

В рамках празднования Дня физкультурника прошло и вручение премии «Доблесть» за заслуги в спортивных достижениях. Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, ее получили 17 человек в различных номинациях: Борис Ничипуренко («Лучший сельский спортсмен»), Надежда Ханькова («Лучшая сельская спортсменка»), Сергей Ещенко («Преодоление»), Михаил Бадамшин («За служение спорту»), Валерий Подвода («Детский тренер»), Александр Сивков («Лучший учитель физической культуры»), Денис Салов («Лучший преподаватель физического воспитания»), семья Жеребцовых («Спортивная семья»), семья Шиндяпиных («Спортивная династия»), Павел Эккерт («Лучший спортивный организатор»), Тамара Баландина («За вклад в развитие физической культуры и спорта»), Евгений Солянкин («Спортивное долголетие»), Анатолий Дмитриев («Лучший спортивный волонтер»), Олег Бабиенко («Лучший представитель средств массовой информации») и Максим Гречанин («Лучший представитель средств массовой информации»). Также прошло традиционное чествование специалистов в сфере физической культуры и спорта нашего региона.