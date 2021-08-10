Омич угнал велосипед и машину, чтобы добраться домой

Угонщика поймали в поле с пробитым колесом.

Вовремя ночного дежурства на выезде из райцентра Таврического района сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль. Джип «Сузуки» ехал по грунтовке с пробитым колесом. По виду водителя можно было предположить, что мужчина пьян. От освидетельствования он отказался, поэтому попал в отделение.

Как сообщили в пресс-службе полиции, задержанный оказался причастен к нескольким кражам в Тавричанке. Он угнал у местной жительницы велосипед за 15 тысяч рублей, и машину, на которой его задержали, тоже угнал. Из гаража он прихватил и другое имущество.

- Мне нужно было попасть домой. Шел по улице, заглянул в подъезд и увидел там велосипед. Стал его выносить, а мне навстречу девушка, говорит: «Это мой велик!». Но я ей ничего не сказал, вынес велосипед на улицу и уехал, бросил на какой-то улице и перелез через забор дома, - рассказывает о ночных приключениях задержанный. – Во дворе забрался в гараж, а там машина открытая с ключами внутри. Я собрал по гаражу имущество, - колеса, водку, инструменты и одежду из шкафа, - и уехал.

В полиции на мужчину завели сразу три уголовных и одно административное дело. Расследование продолжается.