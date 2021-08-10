Чтобы собрать сына в школу, омич украл деньги с чужой карты

Омич нашел способ обойти пароль банковского приложения и лишил женщину всех сбережений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла сумку с картой и кто-то украл все деньги со счета. Оказалось, что омичка несколько дней провела с подругой и постоянно выпивала, поэтому не смогла вспомнить, где именно оставила сумочку. А когда дома пришла в себя, отправилась за деньгами в банк. Тут-то и выяснилось, что все сбережения перевели на другой счет.

Как рассказали в пресс-службе полиции, воришкой оказался 32-летний омич. Он нашел сумку в кустах у тротуара. Внутри обнаружил бутылку водки, телефон и кошелек. На смартфоне не было блокировки, поэтому он решил воспользоваться банковским приложением и похитить деньги. Чтобы обойти пароль приложения, предприимчивый омич просто удалил его и установил заново, введя данные карты и установив свой пароль.

В распоряжении омича оказались 164 тысячи рублей. 50 тысяч он отдал бывшей жене, чтобы она купила сыну все необходимое к школе, а все остальное он потратил на себя. Теперь ему грозит срок по делу о краже, а также придется возместить материальный ущерб.