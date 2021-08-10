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Общество10 августа 2021 13:22

В Омской области ковидом заразились более 65 тысяч человек с начала пандемии

Рост ежедневных заражений остановился
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске остановился рост ежедневных заражений ковидом, но цифры пока все еще высокие.

В Омске остановился рост ежедневных заражений ковидом, но цифры пока все еще высокие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области за последние сутки прибавилось 387 зараженных ковидом. Об этом сообщили в региональном минздраве. Ежедневный прирост уже несколько дней остается примерно не одном уровне, хотя до этого цифры стабильно увеличивались. Общее количество заразившихся превысило 65 тысяч, теперь в регионе эта цифра составляет 65 109 человек.

Выздоровели за сутки гораздо больше, чем раньше, 297 человек. Справиться с ковидом удалось 47 272 омичам.

К сожалению, продолжает пополняться и список умерших, за последние сутки скончались 7 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 1794 человека.

В прививочной компании поучаствовали 499 109 человек. Полностью вакцинированы 373 163 из них, а 125 946 дожидаются вторую дозу «Спутника-V».