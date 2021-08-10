Солисту омской группы 25/17 стало плохо перед концертом в Москве

Солист группы Бледный (на фото слева) потерял сознание перед концертом. Скорая увезла его в больницу.

В конце прошлой недели омская группа 25/17 давала большой концерт в Москве. Выступление было назначено на 20:00, но на саундчеке перед выступлением солисту группы Андрею Бледному стало плохо.

- Я начал терять сознание, пришлось вызвать скорую, и меня отвезли в больницу. Антон выступал за себя "и за того парня", а наши фэны ему помогали. Я пришел в себя, отказался от дальнейшей госпитализации и вернулся на концерт. Успел на бис, - рассказал Бледный в официальной группе 25/17.

Что именно случилось с артистом, медики оперативно узнать не смогли. Для постановки диагноза нужно полное обследование, которое артист пообещал обязательно пройти. Он поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал держать в курсе.