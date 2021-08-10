92% телеком- и ИТ-компаний ждут от банков легкости в работе с платежными данными

У 92% респондентов из телеком- и ИТ-компаний есть потребность в получении данных о банковских транзакциях разных банков из единого, стандартизированного интерфейса. При этом абсолютно все опрошенные компании из телеком- и ИТ-сферы согласились с утверждением о том, что между банками должно быть больше сотрудничества и взаимодействия для того, чтобы установить единые стандарты обмена финансовыми данными. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Каждая третья телеком- и ИТ-компания в России (33%) приоритизирует цифровые сервисы в развитии новых бизнес-моделей. Того же они ждут и от своих финансовых партнеров. «Обычно крупный бизнес сотрудничает с несколькими банками для того, чтобы максимально эффективно решать задачи финансирования. Мы задались целью создать платформу, на которой можно было бы работать со всеми обслуживающими банками. В прошлом году представили уникальное для рынка решение на платформе SAP, которое предусматривает интеграцию ERP-системы компании со всеми обслуживающими банками в едином интерфейсе. Продукт позволяет корпоративному бизнесу существенно сократить нагрузку на свое казначейство и делает более прозрачным и быстрым запрос и сравнение условий, а также получение сервисов от различных банков», - отметил Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.