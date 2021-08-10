Появилось видео дерзкого ограбления омского ломбарда

Омич в маске вломился в ломбард и пытался украсть золото, но ему помешали. Фото: скриншот с видео

В полиции разыскивают грабителя, вломившегося в ломбард на улице Молодогвардейская в Омске. Он, не страшась камер, зашел в ломбард и стал молотком разбивать витрины. На странные звуки из подсобки выбежала приемщица и попыталась его остановить, но грабитель ударил ее по голове молотком. Он забрал два планшета с золотыми украшениями и попытался сбежать. Отважная приемщица все же догнала злоумышленника на улице, но задержать не смогла, зато вернула похищенное. Женщина в ходе драки выбила у грабителя сумку с похищенным и молоток, в также сорвала кепку. Грабитель схватил выпавшие из сумки 4 браслета и золотую цепочку и бросился бежать. Второй раз приемщица в погоню не отправилась.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Нападавшего теперь разыскивают, но примет его нет, так как лицо было скрыто медицинской маской. В полиции омичей просят сообщить, если им известен человек, попавший на камеры видеонаблюдения. Сообщить можно по телефонам: 8-951-415-43-67, 79-25-02, 102. Анонимность гарантируется.