В Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 10.00 11 августа до 17.00 13 августа 2021 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода II луча Кировской районной котельной, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пр-т Комарова, Степанца, Лукашевича.

- с 10.00 16 августа до 20.00 20 августа 2021 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-2, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей согласно поданным заявкам.

ГВС потребителей сохраняется по «Подающему» трубопроводу по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Уральская, Академика Павлова, Леконта, Привокзальная площадь, Карла Маркса, Серова, Рождественского, П. Ильичёва, Спортивный проезд, бульвар Победы.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.