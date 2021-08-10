Из-за удара молнии в Омской области сгорел дом

Молния попала в антенну на крыше дома. Из-за этого начался серьезный пожар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске в ближайшие несколько дней синоптики пообещали ухудшение погоды с сильными дождями и грозами. Часто говорят об опасности грозы, но с реальными последствиями мы сталкиваемся редко. На себе испытать их пришлось одному из жителей деревни Розовка в Омском районе. Накануне, 9 августа, около 17:00 там начал собираться дождь, прогремел гром и ударила молния. Одна из них попала прямо в крышу дома. Хозяин в это время находился внутри и выбежал на улицу, когда услышал необычные звуки. Оказалось, молния угодила в телевизионную антенну. От ее удара загорелась крыша.

Несмотря на то, что спасатели прибыли быстро, огонь все же успел захватить всю крышу, дом начал гореть и внутри, рассказали в пресс-службе МЧС. Пожар удалось потушить, но у дома полностью выгорела крыша, потолочные перекрытия, пострадала внутренняя отделка на площади 92 квадратных метра.

Чтобы избежать подобного исхода событий спасатели рекомендуют устанавливать на домах системы молниезащиты.