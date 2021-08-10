В Омске наказали виновника крупных выбросов

Суд приговорил владельца асфальтовой установки к обязательным работам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело на 60-летнего предпринимателя из поселка Горячий Ключ было возбуждено еще в мае 2020 года по материалам прокурорской проверки. Тогда установили, что работа асфальтосмесительной установки в поселке является незаконной. Контроль за выбросами на ней никак не производился, не было установлено и предельно допустимого количества выбросов. Все это должен был обеспечить владелец. Тогда Кировский суд постановил прекратить работу установки до устранения всех недочетов, но ее хозяин решил иначе. Установка заработала снова без соответствующих разрешений.

- Возобновление работ по изготовлению асфальтобетонной смеси на указанной производственной площадке, что повлекло загрязнение атмосферного воздуха до величин, существенно превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества, ощущаемых местным населением через воздействие на органы чувств человека и негативно сказывающиеся на условиях их проживания и отдыха, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Омский районный суд рассмотрел все представленные доказательства и назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.